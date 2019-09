L'Hospital de Viladecans crea una consulta d'atenció al postinfart

29 de setembre, Dia Mundial del Cor

27.09.2019 | 12:11

L'Hospital de Viladecans té en marxa una consulta d'infermeria específica per fer seguiment de les persones que han patit un infart, ingressades al centre. El servei es va posar en marxa el mes de març de 2019 com a projecte pilot i, des de llavors, ha atès 59 persones.

La novetat d'aquesta iniciativa és que està coordinada des d'infermeria i té un enfocament proactiu. Cada dia, la infermera responsable del servei identifica els pacients que estan ingressats a l'hospital amb un diagnòstic d'infart agut de miocardi i els va a visitar a la planta per avaluar la seva situació personal i familiar.