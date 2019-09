Consells de canvis en l'estil de vida

26.09.2019 | 04:00

Moltes persones que tenen la tensió alta aconsegueixen normalitzar-la eliminat la sal dels àpats. Els metges aconsellen evitar els aliments precuinats, les pastilles de brou, els embotits, les conserves i els salaons. Per a que els aliments guanyin en sabor podem substituir la sal per condiments d'herbes aromàtiques, all, ceba, pebre, llimona o vinagre.Una altra de les mesures a tenir en compte és la de vigilar el pes corporal perquè l'obesitat i el ...