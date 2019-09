Ortodòncia INVISIBLE

20.09.2019 | 18:39

La tècnica Invisalign constitueix l'última incorporació tècnica al tractament ortodòntic i suposa un canvi radical en la seva concepció, ja que no utilitza filferros, brackets o altres peces movibles, com és el cas dels elàstics. A més, representa una solució estètica en ser transparent i quasi imperceptible per les persones de l'entorn. No és invisible, com ocorre amb l'ortodòncia lingual, però quasi; més encara si es té en compte que en ser removible, el pacient la pot retirar en situacions ...