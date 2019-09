Festucs per reduir el risc de patir afeccions cardiovasculars

21.09.2019 | 04:00

| Notícies|Els trastorns del cor i dels vasos sanguinis constitueixen la primera causa de mort i hospitalització als països occidentals, en general; i a Espanya, en particular. Segons un estudi publicat pel New England Journal of Medicine, la ingesta de fruits secs redueix significativament el risc de patir malalties cardíaques. En particular, les persones que segueixen una dieta mediterrània amb 49 festucs al dia o 50 grams d'oli d'oliva diaris, presenten una reducció del risc del 30% de ...