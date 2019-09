Medicaments segurs i efectius per a tothom

Dia Mundial del Farmacèutic

21.09.2019 | 04:00

Els farmacèutics treballen cada dia no només per garantir l'accés als medicaments, sinó que desenvolupen una tasca primordial a favor de la seguretat del pacient, promovent el bon ús i l'efectivitat dels fàrmacs.El 25 de setembre se celebra, com cada any, el Dia Mundial del Farmacèutic, coincidint amb l'aniversari de la fundació de la Federació Internacional farmacèutica (FIP). "Medicaments segurs i efectius per a tots" és el lema escollit enguany. En ...