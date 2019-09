Sòl pelvià: Per què enfortir-lo?

Sòl pelvià: Per què enfortir-lo?

19.09.2019 | 04:00

El sòl pelvià en les dones fa de subjecció dels òrgans abdominals i com qualsevol grup muscular de l'organisme és important mantenir-lo en forma. No obstant això és una zona del cos a la qual no li prestem molta atenció fins que sorgeixen els primers senyals d'alteracions en forma d'incontinència o de disfunció sexual.Els òrgans de la cavitat abdominal (bufeta, úter, vagina i recte) aconsegueixen ser al seu ...