Dia Mundial dels Primers Auxilis Deu consells per auxiliar als fills

11.09.2019 | 19:20

Cada any prop de 830.000 nens menors de 18 anys perden la vida a causa d'accidents o de lesions no intencionades, segons l'Organització Mundial de la Salut. Moltes morts de nens es podrien evitar si s'apliquessin mesures eficaces de prevenció de lesions. Tan important és la prevenció com saber actuar a temps davant d'una emergència. No obstant això, la manca de formació ens pot impedir saber què fer en situacions d'accident o, en el pitjor dels casos, precipitar-nos a actuar incorrectament. ...