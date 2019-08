Troben un mètode perquè malalts de càncer de pulmó no perdin la memòria

EFE

27.08.2019 | 12:24

Investigadors de l'Hospital del Mar de Barcelona han trobat un mètode perquè els pacients amb un tipus de càncer de pulmó de cèl·lules petites, que és habitual que faci metàstasi al cervell, no pateixin danys a l'hipocamp i perdin la memòria quan reben radioteràpies cranials preventives.

Les radioteràpies cranials preventives atrofien l'hipocamp del 70 per cent dels pacients que la reben, motiu pel qual aquest tractament sol ser rebutjat.

La líder de la recerca i metgessa adjunta del Servei d'Oncologia Radioteràpica, la doctora Nuria Rodríguez de Dios, ha explicat que el càncer de pulmó de cèl·lules petites té unes característiques "molt agressives" i tendeix a la metàstasi cerebral.

A l'estudi, que ha estat promogut pel Grup de Recerca Clínica en Oncologia Radioteràpica (GICOR), han analitzat 150 pacients amb aquest tipus de càncer que no presentaven metàstasi cerebral. En el tractament posat a prova, els especialistes tomben els pacients completament i utilitzen una màquina que gira 360 graus entorn d'ells per "modular la intensitat" de la radiació. "Amb aquest tipus de radioteràpia cranial podem aconseguir que algunes zones concretes del cervell rebin tota la dosi i unes altres, com l'hipocamp, una quantitat reduïda", ha detallat la doctora.

L'estudi, que està en l'última fase d'assaig amb pacients, té com a objectiu principal analitzar si l'opció de protegir l'hipocamp és segura en comparació amb el tractament tradicional. Els resultats complets de l'estudi es publicaran entre finals d'aquest any i inicis del pròxim perquè "al llarg de 2020" es pugui anar implementant el tractament, ha anunciat Rodríguez.