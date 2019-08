Protegir el cervell de la radioteràpia en pacients amb càncer de pulmó preserva la seva memòria

27.08.2019 | 12:25

Un estudi liderat per l'Hospital del Mar de Barcelona apunta, per primera vegada, que protegir la zona de l'hipocamp, al centre del cervell, de la radiació que s'utilitza per evitar la metàstasi en casos de càncer de pulmó de cèl·lula petita, preserva la memòria dels pacients sense efectes negatius per a la seva salut. A l'estudi han participat 13 hospitals de l'Estat pertanyents al Grupo Oncológico Español de Cáncer de Pulmón de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (Goecp-Seor). Els pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules petites s'han de sotmetre a radioteràpia cranial com a mesura de prevenció contra la metàstasi cerebral, que es dona a la meitat dels pacients durant el curs de la malaltia. Però aquesta mesura profilàctica té efectes negatius en la memòria dels malalts. En gairebé el 70 % es veu afectada i és el principal motiu de rebuig del tractament. Ara, però, un estudi liderat per l'Hospital del Mar demostra que, per primera vegada, protegir una zona concreta del cervell por evitar aquesta conseqüència en el tractament.