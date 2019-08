Els cinc casos de listèria a Catalunya donen resultat negatiu, però la infecció es considera probable

27.08.2019 | 12:25

Els cinc casos de listèria detectats a Catalunya fins ara han donat un resultat negatiu però no es pot baixar la guàrdia. Així es desprèn del balanç que ha fet el secretari de Salut Pública, Joan Guix, a la reunió en la que va participar el dilluns a Madrid coordinada pel Ministeri de Sanitat i representants territorials de salut pel brot de listeriosi originat a Andalusia. Guix va afegir que els resultats de les analítiques practicades no han estat prou determinants com per a confirmar cap dels cinc casos, però que la infecció es considera probable. A la reunió, Guix va lamentar que, durant el episodi, s'hagin produït descoordinacions entre les administracions que estan gestionant aquesta crisis. Amb tot va servir també per ressaltar la qualitat professional dels tècnics de la Junta i el bon funcionament de les xarxes de vigilància epidemiològica i de seguretat alimentària del Ministeri.