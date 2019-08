El nabiu vermell, un bon protector

23.08.2019 | 20:01

Un dels tractaments naturals que cada cop recomanen més els uròlegs és el consum de nabiu vermell americà. Es tracta d'un fruit amb components com les proantocianidinas (PAC) que "resulten eficaces per a evitar l'adhesió dels bacteris causants de cistitis a les parets del tracte urinari. D'aquesta manera eviten l'aparició d'infecció. Combinats amb plantes medicinals com el bruc aconsegueixen mantenir el benestar urinari i prevenir els episodis de repetició", indica Teresa Ortega, ...