La cistitis Una infecció en augment a l'estiu

24.08.2019 | 04:00

L'estiu és una època en la qual les cistitis poden aparèixer amb més freqüència. No se sap amb certesa, però se sospita de la calor i la humitat -per exemple, portar el vestit de bany mullat- com a responsables de la seva repetició. Aquestes infeccions del tracte urinari inferior es troben entre les infeccions més comunes, per darrere de les respiratòries. Afecten sobretot dones i, de fet, s'estima que prop del 60% d'elles sofrirà algun episodi al llarg de la seva vida, segons un estudi ...