Lactància materna Donar el pit a l'estiu

09.08.2019 | 19:58

Durant els mesos de més calor la pràctica de la lactància materna és especialment delicada i cal prendre mesures per cobrir les necessitats de mare i fill tant a casa com si es realitza un viatge vacacional. Coincidint amb la celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna dos metges de Top Doctors expliquen els consells a tenir en compte per a una correcta hidratació del nadó.Atès que el metabolisme dels nadons és més ràpid que el dels adults, tenen més risc de deshidratació. Per ...