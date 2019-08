Com reduir els efectes de la calor

09.08.2019 | 19:58

No planificar un calendari turístic atapeït durant els primers mesos de lactància.Si el trajecte en automòbil és llarg, caldrà alletar el bebè en ruta. Es recomana parar i buscar una posició còmoda i fresca per a tots dos.Tant la mare com el bebè han de vestir roba lleugera i fresca.Tenir sempre a mà una ampolla d'aigua per evitar interrompre l'alletament.Buscar llocs frescos al resguard de la calor i del sol per realitzar la presa. Cal procurar evitar l'exposició del nadó al flux d'aire.Els ...