La teledermatologia augmenta la detecció precoç del càncer de pell

Avenços

08.08.2019 | 11:40

Una imatge i un ordinador. És tot el que necessita el dermatòleg per a poder fer un diagnòstic encara que el pacient estigui a desenes, o milers, de quilòmetres. És la funció principal de la teledermatologia, que consisteix en l'atenció de pacients a distància utilitzant telecomunicacions i informàtica. I el seu valor com a eina per a la detecció precoç de patologies com el càncer de pell està resultant clau: a centres com l'Hospital Macarena de Sevilla, un dels pioners a posar en marxa aquesta tècnica, el diagnòstic precoç s'ha duplicat mitjançant la telemedicina.

Segons els resultats publicats a la revista especialitzada Journal Dermatology, mentre que l'any 2004 el diagnòstic del melanoma en fases precoces a la Unitat de Dermatologia de l'Hospital Macarena no arribava al 30% dels casos nous, el 2015 la detecció d'aquest tipus de càncer representava el 60% dels casos diagnosticats. «La salut digital permet optimitzar el diagnòstic», assegura la Dra. Carme Carrion, directora del màster universitari de Salut Digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Cada any augmenten prop d'un 10% els casos de càncer de pell a Espanya.