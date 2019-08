L'Hospital de Bellvitge avança en 25 minuts el tractament urgent de l'ictus

Innovacions tecnològiques

07.08.2019 | 10:50

L'atenció urgent davant d'un ictus és clau: cada minut que passa moren dos milions de neurones. Per aquest motiu l'Hospital Universitari de Bellvitge, un dels centres amb més volum de pacients amb ictus de Catalunya, ha incorporat la tecnologia "point of care" (diagnòstic ràpid a la capçalera del pacient) per escurçar els temps per a l'administració dels tractaments urgents de l'ictus. L'objectiu és aconseguir salvar el major nombre possible de neurones. Quan un pacient amb ictus arriba a l'hospital, una part de les neurones cerebrals ja estan danyades de manera irreversible, però una bona part de les neurones de l'àrea afectada són viables durant uns pocs minuts i es poden salvar si s'apliquen els tractaments oportuns.

Els neuròlegs del Servei d'Urgències utilitzen els sistemes de diagnòstic ràpid point of care (que permeten l'anàlisi de paràmetres amb una mínima gota de sang) per conèixer l'estat de coagulació de la sang dels pacients amb sospita d'un ictus. D'aquesta manera tenen el resultat en només 15 segons quan abans, amb el sistema d'extracció sanguínia convencional, tardaven 40 minuts a tenir-lo, ja que calia processar la mostra, enviar- la al laboratori i esperar la resposta.