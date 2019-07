L'agost requereix 20 mil donacions de sang per atendre els malalts

EFE

30.07.2019 | 12:24

El Banc de Sang ha informat que aquest agost es requereixen 20 mil donacions per poder atendre tots els malalts dels hospitals de Catalunya, la qual cosa implica unes 800 donacions diàries. Des del Banc de Sang es demana "a tothom qui pugui" que doni abans d'anar-se'n de vacances.

En un comunicat, el Banc de Sang ha advertit que durant aquest juliol les donacions han baixat un 20 per cent a Catalunya en relació amb l'any passat, i que els nivells de reserva són baixos, especialment els dels grups negatius.

Els últims episodis de calor han fet disminuir les donacions. En l'actualitat es disposa de reserves de sang per a set dies (l'òptim és tenir-ne per a deu dies) i de tres dies per als grups negatius.