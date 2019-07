Un estudi mèdic demana pujar el preu del tabac per a reduir més el seu consum

Noves accions per reduir el consum de tabac.

Noves accions per reduir el consum de tabac. Arxiu

17.07.2019 | 12:55

Un estudi elaborat per sis metges i investigadors del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya demana augmentar la càrrega impositiva del tabac, de manera que la pujada de preu permeti reduir el seu consum i situï a Espanya "en la mitjana dels països líders en control del tabac".

L'estudi, que publica la Revista Espanyola de Salut Pública sota el títol de "El control del tabaquisme a Espanya: situació actual i prioritats", assenyala que l'increment del preu del tabac és "la mesura que té major impacte en la reducció de la seva prevalença, especialment entre les classes més desfavorides".

Així mateix, per a "contrarestar les tàctiques de la indústria per a mantenir un baix cost", també proposa "regulacions orientades a garantir un preu mínim", atès que, si bé en els últims anys s'ha "mitigat l'oferta de marques barates", el seu cost "continua sent sota en el context europeu".

Els autors de la publicació formen part del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, presidit per Joan R. Villalbí, que també és responsable de Qualitat i Processos de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau de Barcelona.

Les dades de l'anàlisi mostren un descens general de l'epidèmia de tabaquisme a Espanya en les últimes quatre dècades, tant en homes com en dones, encara que la mortalitat atribuïble a l'addicció, que disminueix entre els homes, encara puja entre les dones.