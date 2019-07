Decàleg per triar unes bones ulleres de sol

Protecció solar dels ulls

11.07.2019 | 12:11

L'organisme de Nacions Unides recomana utilitzar ulleres de sol amb un índex de protecció enfront dels raigs UVA i UVB per prevenir els danys oculars deguts a la radiació solar. Com que no totes les ulleres de sol protegeixen la vista adequadament, Alícia Escuer, directora tècnica i de formació d'Òptica & Audiologia Universitària, ens detalla les pautes que s'han de seguir per no triar unes ulleres erròniament, sempre amb la premissa de que "tant nens com adults han de protegir la seva vista de la radiació solar".

1. Assessorar-se en establiments autoritzats.

"Els establiments autoritzats són una garantia de qualitat, ja que han passat tots els controls requerits. En cap cas es poden adquirir ulleres de sol en llocs de venda ambulant", assenyala Escuer.

2. Comprovar que les ulleres estiguin homologades.

Als establiments autoritzats les ulleres tenen el segell CE, que assegura que compleixen amb la normativa de la Comunitat Europea.

3. Exigir que portin etiqueta UV.

Les sigles UV han d'aparèixer sempre a l'etiqueta, ja que garanteixen que les ulleres tenen protecció contra la radiació solar.

4. Que el preu no ens confongui.

El preu no sempre és garantia de seguretat. "Les ulleres de sol, a més de complir la seva funció de protecció ocular, són un complement de moda, per això, en ocasions el disseny encareix el preu, la qual cosa no implica una protecció més gran", aclareix Escuer.

5. Pensar en la climatologia i l'activitat que anem a realitzar més habitualment.

En les lents de les ulleres de sol s'etiqueta la seva categoria, que va de 0 a 4. Cada categoria correspon a una climatologia: les de categoria 0 són per realitzar activitats quotidianes en dies nuvolats; les de categoria 1, per a les activitats normals en dies amb núvols i clars; les de categoria 2 serveixen tant per activitats quotidianes com esportives en dies de sol moderat; les de categoria 3, les més habituals, són per anar a la platja o passar un dia d'estiu a l'aire lliure. Per acabar, les de categoria 4 s'han de fer servir en condicions de molta intensitat de llum solar, com són esports aquàtics o d'alta muntanya.

6. Compte amb les ulleres fosques no homologades.

És un error pensar que portar qualsevol tipus de lents fosques és suficient per protegir la vista. Pot ser a l'inrevés. "Amb la foscor, la pupil·la es dilata per deixar entrar més llum i, per tant, més radiació, tot i que no la notem. D'aquesta manera, és molt pitjor portar unes ulleres fosques sense filtre UV que no portar res", adverteix Escuer.

7. Fer un bon ús de les lents polaritzades

Les ulleres de sol polaritzades estan marcades amb una P o la paraula Polarized a la cara interna de la vareta i estan indicades especialment per a la conducció i esports nàutics. No estan recomanades si l'activitat a realitzar es combina amb un altre vidre polaritzat, com ara, un casc de moto amb protector polaritzat.

8. Portar-les ben graduades

"Si és necessari, les ulleres de sol han de tenir la graduació adequada. Una bona manera és graduar totes dues ulleres alhora, les de vista i les de sol, cada cop que l'optometrista o oftalmòleg així ho indiqui", explica l'experta.

9. Ulleres de sol, tot l'any

"Sempre que la radiació ultraviolada superi l'índex 6 s'han d'utilitzar ulleres de sol. Per tant, no només ens hem de protegir de la radiació a l'estiu", recorda Escuer.

10. Mai en interiors

Les ulleres de sol no s'han d'utilitzar en espais interiors perquè obliguen a forçar la vista.