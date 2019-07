L'obesitat infantil prolifera en famílies amb pocs recursos i estudis

Estudi

09.07.2019 | 12:03

Un 28% d'infants i joves d'entre 2 i 17 anys té obesitat o sobrepès a l'Estat espanyol, segons es desprèn de la darrera Encuesta Nacional de Salud de l'INE, que estima que hi ha més de 2 milions d'infants en aquesta situació. D'aquests gairebé la meitat, en concret 964.000, pertany a famílies poc qualificades professionalment. Diversos estudis constaten que hi ha una relació entre el nivell socioeconòmic i l'obesitat: com menys recursos, més obesa és la població i a la inversa.

L'enquesta de l'INE constata que la xifra de fills amb obesitat de treballadors no qualificats (un 13.1%) dobla la xifra de fills amb obesitat de directors i gerents de grans establiments i de professionals tradicionalment associats a llicenciatures universitàries (un 4,9%).