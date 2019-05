Cataplèxia

09.05.2019 | 04:00

El periodista de La Sexta, Jordi Évole, va sorprendre els seus seguidors fa pocs dies en explicar a "El hormiguero" que pateix cataplexia, un trastorn que produeix una feblesa sobtada dels músculs que pot derivar en una caiguda a terra, com un desmai. "Em vaig adonar que quan m'entrava el riure amb segons quins amics, m'entrava una fluixera en el cos per caure, per no poder sostenir-me verticalment, cosa que feia molta gràcia a la gent, perquè em queia del riure", va explicar Évole a Pablo Motos. Amb tot, assegura que no ha deixat "Salvados" per la malaltia sinó per nous projectes.