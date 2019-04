Els banys d'aigua termal, beneficiosos

25.04.2019 | 04:00

Algunes teràpies d'aigües termals poden reduir notablement el procés inflamatori de la malaltia i afavorir la hidratació. És el cas de l'estació termal d'Avène, al sud-est de França, on han aïllat un bacteri amb propietats "antiinflamatòries que calma i millora la picor, fent que la pruïja no sigui incessant". Segons els metges d'aquesta estació termal, les dutxes capil·lars són excel·lents per a calmar la intensitat la picor i "alleujar les irritacions".En aquesta estació termal, les dades ...