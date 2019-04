Per alleujar els símptomes es pot...

17.04.2019 | 21:36

Els especialistes en oftalmologia recomanen sempre adoptar mesures de prevenció i consultar un professional sanitari per sortir de dubtes i saber diferenciar entre una conjuntivitis vírica, una bacteriana o una afecció d'origen al·lèrgic. Per alleujar els símptomes els experts recomanen:- Utilitzar gotes lubricants o llàgrimes artificials- Aplicar compreses fredes als ulls- No aplicar infusions de camamilla, ja que pot contenir components als quals sigui al·lèrgic.- Evitar els fums del tabac.- ...