Nace la Carme Chacón Foundation para luchar contra cardiopatías congénitas

Efe

09.04.2019 | 19:19

La empresaria y ex senadora socialista María José Elices es la presidenta de la nueva Carme Chacón Foundation CorAll, que se ha creado, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de la que fuera primera ministra de Defensa del gobierno español, para luchar contra las cardiopatías congénitas.

La ex dirigente socialista Carme Chacón falleció precisamente a causa de una cardiopatía congénita a los 46 años, y sus padres han impulsado esta fundación, en cuyo patronato estará su madre, mientras que en el comité de honor estarán representadas destacadas personalidades del mundo científico y político.

La nueva fundación ha nacido con el objetivo de operar a niños con cardiopatías congénitas sin recursos de cualquier parte del mundo, difundir y concienciar acerca de esta patología que afecta a 8 de cada 1.000 niños, formar médicos especializados y crear herramientas y ofrecer recursos materiales, tecnológicos y humanos para aminorar los efectos de esta patología en los pacientes y mejorar su calidad de vida.

En el mundo cada año nacen 1.500.000 de niñas y niños con patologías de cardiopatía congénita de diversa índole.

Según ha informado la fundación, la mayoría de cardiopatías tienen un tratamiento que debido a la falta de recursos en muchos países del mundo a veces no es realizable e incluso difícil de detectar.

Por eso, la Carme Chacón Foundation ha suscrito un programa de actuación inicialmente con países de África, Europa del Este y América del Sur a los que les faltan medios técnicos o profesionales para poder atender a los niños con esta patología.

La fundación ha firmado un primer programa de actuación con la Asociación Corall Family, formada básicamente por padres y familiares de niños nacidos con cardiopatías congénitas que dedican tiempo y recursos a facilitar y ayudar a otros padres que se encuentran en situaciones familiares ofreciendo apoyo logístico y emocional mientras duran los tratamientos médico-quirúrgicos.