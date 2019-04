Un nuevo fármaco se muestra eficaz contra cáncer de endometrio más agresivo

Efe

08.04.2019 | 18:15

Un estudio liderado por científicos del Instituto de Investigación del Vall d'Hebron (VHIR) y del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) ha demostrado la eficacia de un nuevo fármaco para luchar contra el cáncer de endometrio, sobre todo en su tipología más agresiva y mortal.

Aunque el cáncer de endometrio (la capa de mucosa que recubre el útero por dentro) presenta tasas de supervivencia del 75 %, las tipologías llamadas no endometrioides o endometrioides agresivas suelen ser resistentes a la quimioterapia, por eso, la doctora y una de las líderes del estudio, Eva Colás, ha destacado en rueda de prensa que es un fármaco "para las pacientes que se nos mueren".

Además, el fármaco, desarrollado por la farmacéutica catalana AbilityPharma y que contiene un compuesto innovador llamado ABTL0812, mata las células cancerosas del endometrio sin afectar a las células sanas, por lo que tiene menos niveles de toxicidad que las terapias actuales.

Por ahora, el ABTL aún está probándose en ensayos clínicos de fase 2 en 40 pacientes con cáncer de endometrio avanzado o con metástasis y en combinación con quimioterapia, en centros de España y Francia.

Los investigadores también han observado que en estudios iniciales in vitro y con modelos in vivo con ratones el fármaco impedía que los úteros sanos de los animales desarrollasen el cáncer, por lo que lo consideran una posible vía de prevención.

"El cáncer de endometrio tiene unos precursores; unas pequeñas lesiones dentro del endometrio, que después terminan desarrollando el cáncer, por eso sería vital poder pararlo antes de tiempo", ha reiterado el jefe de servicio de Ginecología del hospital Vall d'Hebron y otro de los colíderes del estudio, Antonio Gil.

La doctora Eva Colás también ha revelado que ya en la fase 1 del estudio clínico, donde se evalúa la toxicidad del fármaco pero no su eficacia, una mujer con cáncer de endometrio muy agresivo presentó una estabilización del cáncer de 14 meses, un "muy buen dato preliminar".

El cáncer de endometrio es el más frecuente de los tumores del aparato reproductor femenino; en todo el mundo se diagnosticaron más de 300.000 casos el año 2018, de los que 89.900 acabaron siendo mortales, lo que representa una tasa de mortalidad del 25 %.

En España y Cataluña, hay de 10 a 12 casos por 100.000 pacientes por año y en el norte de Europa estas tasas llegan a duplicarse, según ha informado Antonio Gil.

Aunque la mortalidad no es elevada, Colás ha recordado que es el "sexto cáncer más mortal en las mujeres" y presenta riesgos por la falta de diagnóstico temprano y porque las tipologías más agresivas tienen pocas alternativas terapéuticas.

Las pacientes más habituales con cáncer de endometrio son mujeres con la menopausia que presentan síntomas como sangrado genital.

Colás ha destacado que las causas del cáncer de endometrio no son claras, pero suelen asociarse con la obesidad, la diabetes o la alta presencia de estrógenos en la mujer.

Las tasas de mortalidad han aumentado en los últimos años, según Colás, porque las mujeres tienen más esperanza de vida y "los cánceres en edades avanzadas son más agresivos".

El estudio, publicado en la revista Gynecologic Oncology, ha contado también con la participación de Xavier Matias-Guiu y Núria Eritja, del Institut de Recerca Biomédica de Lleida (IRBLleida).

La investigación ha contado con el apoyo económico del Ministerio de Economía y Competitividad, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), una ayuda del Centro para el Desarrollo de Tecnología Industrial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (CDTI) así como ayudas postdoctorales de la Generalitat.