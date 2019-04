El Clínic, pionero en Cataluña en la protección vacunal de los prematuros

Efe

06.04.2019 | 04:00

El Hospital Clínic de Barcelona ha puesto en marcha un conjunto de medidas pioneras para optimizar la protección vacunal de los bebés prematuros, que son un 7% del total que nacen en Cataluña y los que tienen más riesgo de enfermar por su fragilidad e inmadurez inmunológica.

Las medidas se aplicarán a través del Servicio de Neonatolgía del Instituto Clínic de Ginecología Obstetrica y Neonatología (ICGON)-BCN Natal del Hospital Clínic-Maternidad en colaboración con los Servicios de Medicina Preventiva y Farmacia.

El Clínic es el primer hospital de Cataluña en poner en marcha estas medidas y ya ha vacunado a los primeros 20 recién nacidos.

Según ha explicado el pediatra neonatólogo del Servicio de Neonatología del Hospital Clínic-Maternidal José Manuel Rodríguez-Miguélez, "durante los dos primeros años de vida el riesgo de infecciones por bacterias capsuladas es mayor en los prematuros que en los recién nacidos a término".

"Es una gran mejora y todas las eminencias científicas recomiendan esta actuación global –ha agregado Rodríguez-Miguélez- que va dirigida al bebé prematuro, al entorno familiar y al entorno sanitario".

Una de las nuevas medidas consiste en aplicar a los prematuros de menos de 32 semanas o menos de 1.700 gramos de peso al nacimiento la pauta 3+1 (tres vacunas más seguidas y una más separada) de las vacunas hexavalante y neumocócica-13-valente, en sustitución de la pauta 2+1.

Si el calendario de vacunación anterior consistía en aplicar la vacuna a los dos, cuatro y once meses, la nueva pauta 3+1 supondrá vacunar a los dos, cuatro, seis y dieciocho meses.

El doctor Rodríguez-Miguélez ha destacado que "el prematuro debe ser vacunado de acuerdo a su edad cronológica, independientemente de su edad gestacional y de su peso al nacimiento", de forma que se seguirá vacunando a los dos meses de edad cronológica de las vacunas del calendario actual.

Otra novedad en las medidas es que se empezará a vacunar a los bebés del rotavirus y del meningococo B a los dos y tres meses, respectivamente, ya que, según Rodríguez-Miguélez, "la vacuna del rotavirus puede evitar el ingreso hospitalario del prematuro después del alta por gastroenteritis".

El neonatólogo ha especificado que "el rotavirus es una vacuna que no financia la Generalitat, ni otras comunidades autónomas, a pesar de estar recomendada por todo el colectivo científico" y ha añadido que "ojalá se financie" y no tenga que correr a cargo de las familias.

En el foco del entorno familiar, las nuevas medidas contemplan aplicar la vacuna de la tosferina en el posparto a las madres que no ha dado tiempo a vacunar durante la gestación, y también a sus parejas, lo que se conoce como la estrategia del Nido.

"La primera medida es vacunar a la madre para que el feto nazca y esté protegido hasta los dos meses", que es el tiempo que debe transcurrir hasta que el recién nacido ya se pueda vacunar, y también a su pareja "para disminuir el riesgo de que lo infecten", ha afirmado el neonatólogo del Clínic.

Rodríguez-Miguélez ha destacado que el calendario de vacunación al personal sanitario es "mejorable" y por eso se empezará a vacunar de la gripe en el periodo invernal y de tosferina cada 10 años a los profesionales que traten con bebés prematuros.

"Proporcionaremos más información a los profesionales de atención primaria para combatir ideas erróneas que nosotros mismos tenemos sobre la vacunación", ha añadido el doctor.

El neonatólogo ha concluido que "los prematuros tienen más riesgo de enfermar o morir por procesos que las vacunas pueden prevenir", de aquí la importancia de las nuevas medidas en protección vacunal que el Clínic ha impulsado.