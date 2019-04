04.04.2019 | 04:00

És possible que les arítmies no provoquin signes ni símptomes. De fet, el metge pot descobrir la patologia amb un simple examen rutinari (electrocardiograma). En el cas de les arrítmies seves com ara la fibril·lació articular cal:

Controlar els factors de risc. Tant la hipertensió com la insuficiència cardíaca han de ser vigilades i tractades. A més cal controlar altres factors de risc com la diabetis (per al que han de millorar els nivells de sucre), el colesterol i l'obesitat.

Fer exercici. Una de les principals recomanacions és practicar exercici físic d'intensitat moderada diàriament, perquè ajudarà a que l'arrítmia o la fibril·lació articular apareguin amb menys freqüència.