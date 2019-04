Les arrítmies: Com podem detectar-es?

04.04.2019 | 04:00

Quan el cos batega de manera irregular, molt de pressa o molt lent, sense causa que ho justifiqui ens espantem. En alguns casos aquestes alteracions poden tenir conseqüències molt greus. La bona notícia és que les arrítmies compten amb tractaments eficaços.

Les arrítmies són alteracions del ritme de les contraccions cardíaques que poden aparèixer per un esforç, per efectes de la medicació o per alguna afecció del cor, entre d'altres. Durant una arrítmia el cor pot bategar massa ràpid, massa lent o de manera irregular. Els batecs molt accelerats s'identifiquen com taquicàrdia (per sobre de 120 batecs per minut) i els que són molt lents es coneixen bradicàrdia, (per sota de 50 batecs per minut) segons la Fundación Española del Corazón.

Algunes arrítmies són molt lleus i es poden considerar com a variants de la normalitat. De fet, la majoria de la gent a vegades sent que al cor li falla un batec, o nota un batec més fort del compte per un sobreesforç. Cap d'aquests signes sol ser un motiu d'alarma.

La causa més freqüent de les arrítmies és l'alteració de les artèries que irriguen el cor, el mal funcionament de les vàlvules i la insuficiència cardíaca. Però també poden presentar-se sense que hi hagi una anomalia cardíaca, per excessiu consum substàncies o fàrmacs o per causes com l'estrès o l'abús o mala pràctica de l'exercici o esport.

Les arrítmies cardíaques poden provocar que la persona tingui una sensació d'aleteig en el pit o de cor accelerat i poden ser inofensives. Però, algunes arrítmies poden manifestar-se amb signes i símptomes molt molestos que, en casos extrems, poden ser preocupants i necessiten d'atenció urgent. Els símptomes poden ser molt lleus o en alguns casos greus o fins i tot potencialment mortals. Alguns d'aquests signes són el dolor toràcic, els marejos i desmais, les palpitacions o la dificultat per respirar.

Els experts en salut cardiovascular expliquen que el sistema elèctric intern del cor, és el que controla la freqüència i el ritme dels batecs cardíacs. Amb cada batec un impuls elèctric s'estén des de la part superior fins a la part inferior del cor. A mesura que l'impuls es trasllada, el cor es contrau i bombeja la sang.

En un adult sa i en repòs, el nòdul sinusal envia un impuls elèctric per a iniciar un nou batec, entre 60 i 100 vegades per minut. En aquest sentit, els especialistes de la Fundación Española del Corazón subratllen que les arrítmies poden aparèixer perquè l'impuls elèctric no es genera bé, s'origina en un punt erroni o perquè els camins per a la conducció elèctrica estan alterats.

El tractament

No totes les arrítmies són igual de perilloses. Però en el cas dels problemes coronaris que causen arrítmies cal tractar-los amb una angioplàstia o bypass. Quan una arrítmia és seriosa, es requereix un tractament urgent per restablir el ritme normal, com una teràpia de xoc elèctric (desfibril·lació o cardioversió) o implantació d'un marcapassos temporal per interrompre l'arrítmia a través de medicaments intravenosos. Una exploració anual mèdica ens traurà de dubtes.