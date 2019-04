04.04.2019 | 04:00

Prop d'un milió de persones a Espanya pateixen fibril·lació auricular, l'arrítmia més freqüent entre la població major de 60 anys, dins el grup de la taquicàrdia. Prova d'això és que cada any apareixen al voltant de 100.000 nous casos al nostre país. No obstant això, segueix sent una gran desconeguda. A més no sempre mostra uns símptomes. És la raó que el 10% dels afectats no saben que ...