Un derbi vallesà que resultarà fonamental

Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

17.04.2021 | 04:00

El CN Terrassa rebrà avui a les 18 hores la visita del CN Sabadell en partit corresponent a la cinquena i penúltima jornada de la segona fase de la Lliga de Divisió d'Honor. El conjunt de Dídac Cobacho, tercer amb setze punts, afronta un derbi vallesà vital. L'equip de Quim Colet és, hores d'ara, quart amb deu punts, de manera que un triomf egarenc els permetria conservar una posició molt valuosa de cara al "play-off", ja que permet evitar el Barceloneta en les semifinals.

El tècnic local, que encara el repte amb la plantilla al complet, remarca la transcendència del matx. "És un partit bàsic per a nosaltres per retenir la tercera plaça. El Sabadell està a sis punts, de manera que encara ens podria atrapar, tenint en compte que nosaltres tanquem la fase regular contra el Barceloneta. Precisament, el tercer lloc és cabdal per no jugar contra l'equip mariner les semifinals del "play-off".

Cobacho considera que el partit de dissabte passat contra el Sant Andreu ha de ser un aprenentatge de cara a demà. "Guanyàvem 4 a 7, però no vam acabar de rematar la feina i ens van empatar a set. Cal ser conscients que hem de mantenir la concentració en tot moment, durant les quatre parts".

El precedent més recent, el derbi vallesà de la dotzena jornada, va finalitzar amb un empat a onze. "Crec que demà veurem un matx similar. Es decidirà per petits detalls i serà fonamental mantenir l'ordre defensiu, atès que el Sabadell disposa de molt potencial ofensiu".

Alternatives ofensives

El tècnic egarenc subratlla la importància "d'escollir bé la millor alternativa en atac i de saber defensar els seus referents anotadors, Bernat Sanahuja, Sergi Cabanas i Nemanja Ubovic". A més d'aquests tres waterpolistes de gran nivell, Cobacho esmenta l'experiència de Gonzalo López-Escribano, la tasca d'Edu Lorrio sota els pals i l'aportació creixent dels germans Valera. "Són un equip molt complet que també domina la sortida a la contra".

El derbi vallesà d'aquesta tarda contra el Sabadell serà el primer amb presència de públic de la Lliga de Divisió d'Honor Masculina. Comptarà amb un total de 105 espectadors en compliment de la limitació d'aforament vigent. Cobacho expressa la seva satisfacció pel retorn dels aficionats a les graderies. "Ens fa molta il·lusió que demà puguem viure un derbi vallesà amb espectadors".