"Només percebo les olors agradables"

03.03.2021 | 04:00

Vanesa Navarro, de 38 anys, treballa a Terrassa tot i que viu a Taradell (Osona). A finals de desembre va contagiar-se del virus i ara, explica, "està en rehabilitació per olorar bé i tornar a ser com abans".

Quan es va adonar que havia perdut l'olfacte?

Doncs mentre estava preparant un brou de pollastre. De sobte vaig copsar que no en sentia cap olor.

Va ser el primer senyal d'alerta de la presència del virus?

De fet havia donat positiu tres dies abans de començar a patir la pèrdua olfactiva, l'anòsmia. Primer vaig tenir cefalees, malestar a tot el cos, una mica de febrícula i aleshores va sorgir el problema amb l'olfacte. En general vaig passar el virus amb pocs símptomes. Només quinze dies després, més o menys, em van fer una prova PCR i el resultat ja va ser negatiu.

A vostè, la tracten a la Unitat d'Olfacte de MútuaTerrassa. Quins exercicis realitza?

Després del diagnòstic, ara em trobo en rehabilitació. A la unitat m'han donat uns pots amb quatre olors diferents. Cada un té un codi QR que he d'escanejar i aleshores apareix una imatge en el mòbil lligada a aquella essència. He d'olorar cada pot, alhora que observo la imatge, uns 30 segons, tres cops al dia durant sis setmanes.

Ha notat millora?

La veritat és que una setmana després de començar el tractament, ja sentia que començava a olorar una mica més. Tot i que ni molt menys he recuperat aquest sentit. Avui només tinc facilitat per percebre les olors agradables, com les colònies o el desodorant, però em costa molt captar la suor.