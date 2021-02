Anar amb tren a Barcelona serà més ràpid

Marta Ordóñez

23.02.2021 | 04:00

Viatjar des de Terrassa a Barcelona serà vuit minuts més ràpid. El pla de Rodalies Renfe de Catalunya 2020-2030, presentat ahir a la seu de Foment del Treball, preveu la construcció del túnel del turó de Montcada abans del 2030 per incrementar la capacitat de la xarxa. El túnel, a més de permetre la circulació de trens semidirectes, suposarà una reducció del 23% del temps de viatge, entre uns sis i vuit minuts menys. Si des de Terrassa a la Sagrera-Meridiana el trajecte és de 35 minuts en hora punta, el temps de viatge es reduiria fins als 27 minuts.

La nova infraestructura també millorarà la puntualitat del servei, perquè la majoria de retards es produeixen per encreuaments de trens que el túnel podrà evitar. De fet, l'objectiu del pla de Rodalies és aconseguir una oferta de mobilitat atractiva per captar un nombre més alt d'usuaris (el 50% més). Així ho va defensar el coordinador estratègic del pla de Rodalies, Pere Macias, que sosté que "és un pla ambiciós" amb "objectius realitzables". Les inversions també tenen en compte la remodelació de Montcada Bifurcació, prevista per a abans del 2025.

Propera parada, Can Boada

El Ministeri de Transports construirà l'estació de Terrassa Est, entre els barris de Can Boada i La Maurina, amb l'horitzó del 2025. Així ha quedat inclòs al Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, tal com va anunciar el ministre de Transports, José Luis Ábalos, el desembre. La reivindicació de la nova parada de tren ha estat una constant per part dels veïns i de l'Ajuntament.

La renovació del parc mòbil és un altre dels objectius d'aquest pla. La mitjana d'edat dels trens és de 20,2 anys, amb un 16% que superen els 25 anys i que "cal modernitzar". A hores d'ara, el 80% del parc mòbil està format per combois accessibles i el 2030 hauria de ser del 100%.

Els plans del Ministeri de Transport preveuen una inversió a la xarxa catalana de 6.345,9 milions d'euros fins al 2030, un 45% els pròxims cinc anys (2.902,3 milions d'euros). Fins al 2025, es destinaran 239,6 milions d'euros per construir deu noves estacions -una d'elles, la parada entre la Maurina i Can Boada- i 2.243,7 milions més per a la integració i els recanvis de vies a la demarcació de Barcelona. El pla inclou la planificació d'altres projectes, que es farien realitat a llarg termini. Els que afectaran el Vallès Occidental són la connexió de la Línia Orbital Ferroviària, que connectarà Sabadell amb Granollers i Mataró, i el desdoblament de Montcada Bifurcació i Parets del Vallès.