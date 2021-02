L'ANC de Terrassa reclama unitat d'acció independentista

Representants de l'ANC, el Consell per la República i la Plataforma per la Llengua.

L. M.

16.02.2021 | 08:10

Mouad Essemmaa, coordinador de l'ANC-Terrassa per la Independència, va reclamar ahir unitat d'acció a les forces independentistes. Essemmaa els va demanar recuperar "la il·lusió i l'empenta del 2017 i reprendre el camí decidit cap a la República catalana aquesta mateixa legislatura". Ho va fer en una compareixença conjunta amb membres del Consell per la República i la Plataforma per la Llengua, on van valorar els resultats de les eleccions al Parlament.

Des de l'ANC van voler remarcar la seva satisfacció pel fet que el bloc independentista ha superat el 50% dels vots i "té la majoria més àmplia en escons dels darrers anys". "L'Estat espanyol posarà totes les traves possibles per impedir que els anhels dipositats en forma de vots es facin realitat, però nosaltres estarem al costat de les nostres institucions, exercint si cal la desobediència pacífica per defensar-les", va dir Essemmaa.

Des del Consell per la República van descriure els resultats com "una victòria històrica", mentre que des de la Plataforma per la Llengua van animar a seguir defensant els drets lingüístics.