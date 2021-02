Les propostes dels vuit candidats terrassencs al Parlament

12.02.2021 | 04:00

Les eleccions de diumenge seran una cita extraordinària pel context de pandèmia i la incertesa sobre qui manarà a Catalunya els propers quatre anys. En aquest context obert i inquietant, Terrassa presenta un grapat de candidats al Parlament de Catalunya que s'han "colat" a les llistes en llocs per sortir, per restar a l'espera d'una baixa o bé per seguir mirant la política catalana des de fora.

Vuit d'aquests candidats ens expliquen, a dos dies del 14-F, quina és la prioritat que han col·locat a la seva agenda política pensant en Terrassa. Acabar amb les llistes d'espera de la sanitat pública, millorar les inversions en educació, invertir en el manteniment de les rieres, donar rellevància internacional a la ciutat i convertir-la en el pal de paller de la independència son algunes de les fites marcades pels candidats.

A diferència d'altres convocatòries, el 14-F incorpora un grapat de polítics que s'estrenen en llistes al Parlament de Catalunya. És el cas de Montse Font (ERC), Eva Candela (PSC), Isabel Martínez (CS), Miquel Farrés (ECP) i Xavier Client (Primàries Catalunya). També és la primera convocatòria amb majoria de dones a la delegació egarenca a la Cambra catalana. Després dels caps de llista, avui toca escoltar la veu dels candidats locals, que reflexionen sobre la campanya i les propostes polítiques.