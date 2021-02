Eva Granados, del PSC, per un nou Pla de Barris

12.02.2021 | 16:36

Eva Granados, portaveu socialista al Parlament i candidata número 2 per Barcelona, ha defensat a Can Palet la necessitat de reeditar la Llei de Barris i d'avançar en la descarbonització de l'habitatge, amb millores d'eficiència energètica, i treballar per la cohesió social.

Granados ha acompanyat Eva Candela, regidora i candidata númro 18, i Alfredo Vega, president del grup municipal socialista a l'Ajuntament, en una visita al barri de Can Palet per comprovar l'estat dels habitatges de la nostra ciutat.

Eva Candela ha valorat que "l'envelliment del parc d'habitatge ha deixat molts edificis amb greus manques de rehabilitació per millorar l'eficiència energètica, per l'accessibilitat o problemes a les façanes". Per la candidata, la Generalitat ha abandonat els barris mentre que els socialistes volen fer un nou Pla de Barris per "coordinar les comunitats de propietaris que no tenen recursos per engegar una reforma ells sols".

Alfredo Vega ha valorat l'impacte de l'antic Pla de Barris dels governs socialistes com "crucial, ja que posa a les persones pel davant i no només pensa en les grans infraestructures". Així mateix, considera que els socialistes són "el partit capacitat per dur a terme les reformes que necessita la gent", i reclama "pensar en l'equitat social a l'hora de votar diumenge".

Granados, que també ha visitat Rubí per reclamar-ne l'hospital, ha afirmat que "la candidatura de Salvador Illa prioritza els barris i la cohesió social". Per Granados, mostra d'això és el "compromís a mobilitzar 350M€ anuals, de manera coordinada amb els ajuntaments, per fer rehabilitacions d'habitatges antics, de millora de l'accessibilitat o l'eficiència energètica", destacant que això també genera llocs de treball.

.