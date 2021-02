Entra de nit en un habitatge a robar la televisió

12.02.2021 | 16:23

La Policia Municipal ha detingut aquesta matinada un lladre que havia entrar a robar en un habitatge i ha fugit pel balcó. Un ciutadà ha informat a la Policia Municipal a les 0.55 hores: havia sorprès a una persona a l'interior del seu domicili, al carrer d'Astúries, amb el carrer de Palència, intentant robar un televisor i que, en veure'l, havia fugit pel balcó fins arribar al carrer. Allà l'esperaven dues persones més. La policia ha enviat quatre dotacions que han fet una batuda per la zona i han localitzat dues persones que coincidien amb la descripció facilitada per la víctima. Un cop els va tenir davant, el denunciant ha reconegut a una d'aquestes persones, motiu pel qual els agents han procedir a la seva detenció per un delicte de robatori amb força. Els agents també han aixecat acta a les dues persones que va identificar al Policia Municipal al carrer per incompliment del confinament nocturn i una altra per tinença de haixix. L'acompanyant del detingut ha estat igualment identificat i s'ha incorporat a l'atestat policial "per investigar el grau de participació en els fets", diu la policia.