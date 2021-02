Multats per tallar-se els cabells a les 10.50 de la nit

02.02.2021 | 10:32

Estaven tallant-se els cabells a les 10.52 de la nit, en horari no permès. A aquesta hora van entrar uns policies municipals en una perruqueria de Terrassa el divendres passat. I el propietari i els dos clients van acabar denunciats per incomplir les restriccions sanitàries. Va haver-hi més denúncies per motius similars durant el cap de setmana: 49 multes. El dissabte, la Policia Municipal va sancionar el propietari d'un habitatge on hi havia reunides més de sis persones de diferents bombolles de convivència. Altres denúncies van afectar ciutadans que no portaven la mascareta o al responsable i quatre clients d'un bar del carrer de Catalunya que consumien productes a les 8.10 del vespre de dissabte. Van ser multats els amos de dos establiments oberts fora d'horari.