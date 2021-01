"Vull un test abans, però també després d'estar a la mesa"

26.01.2021 | 19:09

Veïna de Ca n'Aurell i mestra de cinquè de Primària, la Susanna Giménez, de 44 anys, ha viscut com un gerro d'aigua freda que li hagi tocat ser suplent de la presidència en una mesa electoral de l'Escola Isaac Peral.

"En una altra situació no m'hauria importat viure l'experiència, però jo que precisament porto des del març extremant les precaucions; que pràcticament vaig de la feina a casa i de casa a la feina; Jo que fins i tot faig la compra per internet per no anar al súper... ara resulta que potser m'hauré de passar tot el dia en un col·legi electoral. No és un risc que podria evitar?", es pregunta. La terrassenca explica que sent una especial inquietud pel fet que si acaba formant part de la mesa, es poguessin contagiar els seus pares, o bé la seva àvia, l'Encarna López, de 87 anys. "A tots ells, només els veig d'una manera molt puntual i sempre amb totes les prevencions del món -assenyala-. I ara serà com si tota la família quedéssim per veure'ns al col·legi; ells també voten allà".

A aquesta mare de dos nens que ja porta diversos confinaments domèstics a les espatlles, no la tranquil·litza l'anunci del Govern de fer tests, de PCR o antígens, a qui formi part d'una mesa. "Jo vull que em facin un test abans, però també uns dies després d'estar a la mesa", diu. "En definitiva, jo penso que les eleccions s'haurien de fer més endavant", conclou.