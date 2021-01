Portes obertes a escoles i limitades a 10 persones

M. B.

18.01.2021 | 20:42

El departament d'Educació ja va preparant el procés de la preinscripció del curs 2021-22. Enguany, i si la pandèmia deixa, els centres podran recuperar les jornades de portes obertes a les famílies. Educació ha enviat ja un paquet d'instruccions a les direccions perquè es puguin organitzar per fer les trobades amb les famílies interessades que volen saber del projecte i de les instal·lacions de manera presencial.

A les pautes s'indica que els centres podran fer reunions d'un màxim de 10 persones i 3 de personal del mateix centre. Les trobades s'hauran de fer fora de l'horari lectiu i amb cita prèvia. Un cop concertada la visita, les famílies hauran de dur mascareta, se'ls prendrà la temperatura i hauran de guardar la distància de seguretat. També es recomana que les reunions se celebrin en espais a l'aire lliure o bé permanentment ventilats, que després es desinfectaran.

Les jornades de portes obertes són el pròleg de la preinscripció escolar. Educació ja ha divulgat el calendari que s'iniciarà del 15 al 24 de març per educació infantil de segon cicle i educació primària i del 17 al 24 de març serà per l'ESO. Després arribarà el torn pels ensenyaments postobligatoris. De l'11 al 17 de maig s'ha fixat pel batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny; i del 25 al 31 de maig pels cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

Campanya municipal

Recordar que, en paral·lel, l'Ajuntament de Terrassa, a través del servei municipal d'Educació, divulga tota la informació sobre la preinscripció i les jornades de portes obertes. L'any passat, la pandèmia va anul·lar les visites presencials als centres i enguany es volen recuperar, això sí amb totes les mesures de seguretat i higiene. L'Ajuntament també sol posar un servei d'atenció presencial per aquelles famílies que vulguin resoldre els seus dubtes sobre els centres amb el personal especialitzat. La preinscripció s'haurà de fer per via telemàtica de manera general.