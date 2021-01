39 positius més a Mútua i Hospital el cap de setmana

18.01.2021 | 20:42

La pressió hospitalària s'ha disparat aquest cap de setmana a la ciutat, amb un pic d'ingressos tant a l'Hospital Universitari de Mútua com a l'Hospital de Terrassa, on s'atenen pacients de la ciutat i de les poblacions de l'entorn.

La xifra de pacients amb Covid ingressats als dos centres era ahir de 186, 39 malalts de Covid més que divendres, quan els dos hospitals atenien 147 persones infectades.

El repunt de casos s'ha vist a les plantes i en menor mesura a les UCI. A l'Hospital de Terrassa s'ha passat dels 52 positius hospitalitzats en planta de divendres, als 65 d'ahir dilluns. Durant el cap de setmana, 13 pacients més. Pel que fa als ingressos en domicili, han passat de 12 a 11.

La corba ascendent de Mútua és més pronunciada. Després del cap de setmana, l'hospital universitari atén 24 pacients més en planta, 84 en total, enfront dels 60 d'abans del cap de setmana.

Aquest repunt no es veu encara a les UCI, on han pujat els pacients, però no en la dimensió que els ingressos a l'hospital. Ahir dilluns hi havia 27 persones amb Covid a intensius i semiintensius dels hospitals egarencs, quatre més que divendres.

Ahir, l'Hospital de Terrassa atenia 12 malalts de Covid en estat crític i MútuaTerrassa comptabilitzava 9 malalts a l'UCI i 6 a semiintensius.