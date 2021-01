Robatori frustrat al carrer Major, de nou, amb allunatge

Emili González

12.01.2021 | 04:00

La trucada d'un particular a la Policia Municipal va alertar, quan passaven nou minuts de les sis del matí d'ahir, que un vehicle estava impactant contra l'aparador de la Perfumeria Júlia, situada al carrer Major, en la cantonada amb el de la Unió.

En el seu intent, els presumptes lladres van aconseguir trencar la vidriera del costat de l'entrada de la botiga, tot i que la ràpida actuació dels agents va propiciar que finalment no poguessin accedir dins de l'establiment. Tot seguit, l'automòbil es va donar a la fuga.

La imatge de la destrossa a l'exterior del comerç causada per l'impacte del vehicle va sorprendre ahir molts dels vianants que passaven per la cèntrica via. La Perfumeria Júlia no compta amb càmeres de seguretat al seu exterior, però sí a l'interior, que d'aquesta manera van enregistrar el moment en què es va produir l'allunatge.

"En no tenir cap pilona davant de l'establiment, un cotxe pot venir del carrer del Forn, que és perpendicular al carrer Major, i impactar contra l'entrada", explica la Montse Martínez, encarregada de la Perfumeria Júlia. La responsable de l'establiment recorda que la botiga ja ha patit altres robatoris, o intents de robatori, els últims temps.

Es dona la circumstància que fa dues setmanes, el dilluns 28 de desembre, a la mateixa via on està situada la Perfumeria Júlia, el carrer Major, es va produir un robatori perpetrat mitjançant el mateix mètode que l'emprat ahir, el de l'allunatge. En aquest cas va ser a la botiga de dispositius i accessoris tecnològics Intecat, el comerç popularment conegut com a "la botiga d'Apple".

Antecedent

En aquella ocasió, un tot terreny d'alta gamma va xocar contra l'aparador. Segons van recollir les càmeres de seguretat de la botiga, de l'automòbil, en van baixar quatre persones que anaven encaputxades i amb guants, que tot d'una van irrompre al local.

Els esmentats individus van aconseguir sostreure'n diversos aparells i accessoris electrònics, com telèfons mòbils en exposició i auriculars.

Sobre l'intent de robatori d'ahir al carrer Major, l'Ajuntament puntualitza que les pilones que hi havia, es van retirar quan es va tornar a obrir l'accés cap a la Rambla. I que no eren pilones antivandàliques, a més de resultar un element que podia entorpir el pas dels vianants i causar problemes a les persones invidents.

Així mateix, des del Consistori assenyalen que els establiments privats s'han de proporcionar ells mateixos els elements de seguretat, ja siguin pilones o càmeres.

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació del robatori frustrat d'ahir.