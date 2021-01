Pugen els ingressos als hospitals

L.H.

12.01.2021 | 04:00

A l'espera que divendres es conegui la repercussió de la nir de Cap d'Any al registre epidemiològic i als hospitals, a Terrassa els ingressos han marcat un petit repunt aquest cap de setmana. El global de positius a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa i a l'Hospital de Terrassa era ahir de 150 persones, enfront de les 135 de divendres, 8 de gener.

L'increment més significatiu s'ha viscut el cap de setmana a Mútua, on ahir hi havia deu positius més ingressats en planta. Divendres, el centre atenia 43 malalts i ahir 53. Els dos pacients en ingrés hospitalari de divendres, però, han estat donats d'alta.

A l'UCI la situació ha millorat. La unitat ha passat dels 8 pacients amb Covid de divendres a 5 malalts ahir. Algunes de les "baixes" són de pacients que ara són a semiintensius, on divendres atenien 3 malalts i ahir els pacients ingressats eren 7.

Pel que fa a l'Hospital de Terrassa, la situació està més estabilitzada els darrers dies. Després del cap de setmana, el centre atén dos positius més en planta (han passat dels 62 de divendres a 64 ahir dilluns) i tres més en ingrés domiciliari (de 5 a 8). A l'UCI de l'Hospital de Terrassa ahir es va arribar als 13 pacients amb Covid (un més que divendres), la xifra més alta des de mitjans de novembre.

La pressió hospitalària augmenta a Catalunya i comença a repuntar a Terrassa, on fins ara les festes de Nadal no s'hi havien traduït en un increment significatiu de casos als hospitals. Caldrà seguir de prop l'evolució dels ingressos aquesta setmana, en la que es confirmarà si el repunt dels darrers dies és l'inici d'una nova escalada de la pandèmia a la ciutat, amb repercussió als centres hospitalaris.

Els indicadors de la pandèmia no són tranquil·litzadors. A Catalunya, el 55% de les UCI estan ocupades per pacients de Covid i l'ocupació total dels llits de cures intensives és del 83%. Ahir, el Departament de Salut va remetre un informe als partits polítics catalans en el qual calcula que Catalunya arribarà al pic de pressió a les UCI per la Covid en vigílies de les eleccions autonòmiques del 14 de febrer.

El portal autonòmic Dades Covid situava ahir el Risc de Rebrot a Terrassa en els 487, 94 punts per sota de la darrera setmana. La RT, la velocitat de propagació, ha baixat de l'1,65 de divendres a l'1,21. Per contra, el percentatge de positius puja de, 8,66 al 9,73%.