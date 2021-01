La plantilla no esperava el canvi

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

30.12.2020 | 20:44

La primera plantilla del Terrassa FC ha iniciat aquesta setmana una nova etapa amb l'arribada a la banqueta de Juanjo García, substitut del destituït Xevi Molist. Un esdeveniment que ha trasbalsat la rutina del col·lectiu de forma inesperada, malgrat que després de la derrota al camp de la Montañesa els responsables esportius de l'entitat ja van abordar un escenari de canvi.

"Ha estat una sorpresa per a tots nosaltres", admet el capità del Terrassa, Jose Ortega després d'assimilar un present diferent de l'imaginat. "Estàvem tots preparats per tornar als entrenaments el 28 de desembre i ens vam trobar amb aquesta decisió del club, inesperada perquè tampoc hi havia hagut cap avís previ. Ens hem d'adaptar, respectar el que ha resolt el consell d'administració i seguir treballant, perquè la vida continua." Ortega sap que l'exigència és màxima aquesta temporada i que no estan permeses les errades. "Som conscients que l'objectiu és l'ascens. I que això comporta una exigència. El temps dirà si la decisió ha estat encertada o no. Els jugadors el que hem de fer és pensar a jugar i en fer-ho el millor possible. Entenem que si el club ha decidit fer aquest canvi és amb la intenció que sigui per bé."

A mort amb Molist

A l'hora de justificar la sortida de Molist, la direcció esportiva del Terrassa FC ha parlat, entre altres arguments, del fet que el missatge futbolístic de Molist no arribava a la plantilla. Ortega diu que la preparació dels partits era la correcta. Però no s'ha volgut definir en relació amb aquesta suposada desconnexió. "Parlem de dos partits que no han sortit bé i semblava que s'acabava el món. És un any molt important i els nervis són lògics, els entenem. Però hi ha molta Lliga per endavant."

El que sí que ha volgut deixar clar el capità del Terrassa és que Molist tenia el suport del vestidor. "Estàvem convençuts de la seva idea i ho hem donat tot cada vegada que hem sortit al camp, això que ningú ho dubti. Hem treballat al màxim. La plantilla estava al costat del seu entrenador. Com ho estarem ara amb el nou tècnic." En tot cas, acepta la responsabilitat dels jugadors. "Clar que ens sentim responsables del que ha passat, perquè som els que sortim al camp. I tenim molta part de culpa en què les coses vagin bé o malament."

Quan a la influència que el canvi pot tenir en el futur immediat de l'equip, Ortega admet que caldrà esperar. No podem especular al respecte, ja veurem quina influència té. Sabem que els futbolistes tindrem ara el focus de l'atenció més a sobre, però és el que toca."

Juanjo García, mentrestant, prepara a consciència el debut del dia 10 de gener contra el Manresa al Camp Olímpic, un partit de la màxima importància.