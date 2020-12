Vega critica que el projecte de pressupostos "no mira a la ciutat sinó a l'Ajuntament"

L.M.

16.12.2020 | 14:19

El president del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Terrassa, Alfredo Vega, ha lamentat avui que, sota el seu parer, el projecte de pressupostos del Consistori per al 2021 "no mira a la ciutat sinó exclusivament a l'Ajuntament". Per a Vega, que ha criticat "les promeses de debat incomplertes" per part de l'executiu municipal, aquests pressupostos no han de ser "només un instrument de sostenibilitat de l'Ajuntament i els seus serveis sinó una palanca per a la reconstrucció de la ciutat i més quan el mateix govern afirma que no hi ha un problema de recursos".

Els socialistes critiquen la retallada en algunes partides com les obres i el manteniment de l'espai públic, els serveis socials, joventut, cultura i mobilitat, i proposen dotacions condicionades als romanents de la liquidació dels pressupostos de 2020 i a l'arribada de fons de la Generalitat i l'Estat per a formació i foment de l'ocupació, per al Pla Digital de la Ciutat, per a fer front a l'emergència habitacional i per a donar suport al teixit comercial.