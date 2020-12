La Policia Nacional de Terrassa desmantella una presumpta trama dedicada a la venda de precontractes de treball

Redacció

16.12.2020 | 11:13

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una trama dedicada a la venda de precontractes de treball perquè ciutadans comunitaris no residents poguessin aportar-los en l'obtenció del certificat de registre i assignació de NIE, i així beneficiar-se dels drets inherents a ser titular d'aquesta documentació, entre els quals es troba el disposar de la targeta sanitària, així com altres beneficis d'índole social i laboral. Fruit d'aquesta recerca s'ha procedit a la detenció d'un total nou persones majoritàriament de nacionalitat italiana, sent el capitost de la trama de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors d'un delicte de falsedat documental.

Les recerques es van iniciar arran de la detecció a les Oficines de Documentació d'Espanyols i Estrangers de les localitats de Terrassa, Rubí i Sant Cugat, d'una sèrie de precontractes laborals que presentaven el mateix tipus d'irregularitat La investigació, desenvolupada per la Brigada Local d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Territorial de Terrassa, continua oberta i no es descarten més detencions,