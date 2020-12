Mario Guillén, en una concentració amb la Federació Espanyola d'Esports per a Sords

Natació

16.12.2020 | 12:48

El nedador del CN Terrassa Mario Guillén va participar en una concentració amb la Federació Espanyola d'Esports per a Sords que va celebrar-se del 4 a l'11 de desembre a San Fernando (Cadis). L'estada tenia per objectiu preparar els esportistes per assolir les marques mínimes per accedir als Jocs Olímpics per a Sords (Deaflympics) que tindran lloc del 5 al 21 de desembre a Caxias do Sul (Brasil).La propera concentració està prevista per al mes d'abril o maig al CAR de Sierra Nevada.