"Sorprèn que el govern no sigui el primer interessat a explicar els comptes"

Laura Massallé

15.12.2020 | 20:35

Després que els portaveus dels grups de l'oposició municipal van acceptar dimarts, a contracor, la proposta del tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, d'informar dels pressupostos municipals per àrees dijous, en comissió informativa, la portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa (JxT), Meritxell Lluís, va reiterar ahir que no és tolerable fer-ho "una hora abans d'enviar el dictamen de pressupostos al ple i a cinc dies de la celebració d'aquest".

Lluís no entén que "l'equip de govern no sigui el primer interessat a explicar els pressupostos amb tots els ets i uts". "No sabem de què tenen por. Governar és prendre partit, és prendre decisions i explicar perquè es prioritzen unes accions o unes altres", va dir la regidora, que demana a l'executiu que vagi més enllà del relat polític i les grans partides pressupostàries i detalli prioritats i accions concretes. "Sabem que hi ha coses que no es poden concretar al 100%, però tot no es pot fer; els pressupostos poden ser vius, però no infinits", va destacar la portaveu de JxT.

Lluís va explicar que divendres les dues regidores de JxT es van reunir amb l'alcalde i la portaveu del govern municipal, Núria Marín, i que ahir al matí ho van fer amb Albert. "En aquestes trobades els hem transmès el nostre neguit, ens hem tornat a oferir i els hem demanat que es creïn grans espais de debat al voltant de grans temes de ciutat. Creiem que les grans decisions han de ser compartides per tots i cadascun dels grups que conformen aquest Ajuntament", sosté la portaveu de JxT. "En principi, tenim un òrgan que ho permetria, que és la junta de portaveus, però actualment aquesta es reuneix només un cop al mes i només serveix per veure quins temes van a ple i quins no. És un mer tràmit, no hi ha debat polític", va denunciar. "Reclamem i allarguem la mà a l'equip de govern per crear aquests espais de col·laboració per poder ser també corresponsables de les grans decisions que s'han de prendre com a ciutat", va dir.

D'altra banda, Lluís també va explicar que en les reunions d'aquests dies, des de JxT han reclamat al govern municipal que executi els acords de ple. "No pot ser que votin a favor de propostes de resolució de JxT i després no s'executin ni ens expliquin els motius i per executar calen partides pressupostàries", va insistir la regidora.