Marquès: "A Terrassa, els serveis socials han funcionat prou bé"

07.12.2020 | 20:22

L'Informe sobre les Desatencions a la Ciutadania en Temps de Pandèmia del Fòrum de Síndics ha analitzat la situació de les 47 sindicatures, entre elles la de Terrassa. El retrat és genèric, però a Terrassa la síndica Isabel Marquès, coautora del treball, coneix bé quina ha estat la resposta dels serveis públics a la ciutat en pandèmia.

"A Terrassa els serveis socials han funcionat prou bé", comenta Marquès, que durant els darrers mesos ha fet de pont entre la ciutadania i alguns serveis municipals. La síndica prepara un informe sobre la Covid-19 que tancarà "quan tot això acabi".

Per l'Oficina municipal de la Síndica, la Covid-19 també ha estat "dura. Hem rebut trucades de persones que necessitaven contactar amb serveis socials, amb urbanisme o amb habitatge i ens hem coordinat amb ells per resoldre la situació".

També s'ha fet assessorament i acompanyament sobre "com fer un testament sense notari, arran del tracte inadequat per part de la policia i moltes queixes de famílies que no podien veure el seu difunt mort per Covid".

Els jutjats tancats, la bretxa digital i les dificultats per gestionar una cita prèvia, "especialment els més grans, que s'han sentit abandonats", són altres temes gestionats per la síndica en pandèmia.