Acciona compra l'AEG i vol començar obres el 2021

Laura Hernández

04.12.2020 | 20:23

La divisió immobiliària d'Acciona aterra a Terrassa per recuperar l'emblemàtic projecte residencial de l'antiga AEG, a la cruïlla de la carretera de Castellar amb l'avinguda de Jaume I, just al davant del Monument a la Dona. Als anys 2000, El Corte Inglés va negociar la compra dels terrens destinats a ús terciari d'aquest solar per obrir botiga a Terrassa, però la crisi immobiliària va fer saltar el projecte pels aires.

Una dècada després, la promotora Acciona treballa amb la regidoria d'Urbanisme en la modificació del pla de millora urbana del sector, que data de 2005, amb la voluntat de començar obres l'any vinent. El grup que presideix José Manuel Entrecanales vol adaptar el pla a la nova realitat i, entre altres coses, eliminar càrregues com la previsió d'aparcament associada a la construcció d'un gran equipament comercial, descartat en el seu moment.

La voluntat d'Acciona d'invertir a l'antiga AEG és ferma. La constructora va explorar a principis d'any la predisposició municipal a modificar el pla de millora urbana i la resposta de l'Ajuntament va ser "positiva. Pel govern és prioritat absoluta desenvolupar els sectors situats en trama urbana", comenta Carles Caballero, regidor d'Urbanisme.

La voluntat municipal coincideix amb el desig d'Acciona d'executar el projecte de l'antiga AEG amb la màxima celeritat. En aquest context, l'administració ha proposat a la constructora tramitar de manera simultània la modificació del pla de millora urbana, el projecte de reparcel·lació i el projecte d'urbanització.

Tots tres podrien estar enllestits en 8 o 9 mesos, a l'estiu de 2021. Acciona espera "començar obres a finals de 2021", afirmen des de la divisió immobiliària del grup.

Més de 550 habitatges

El solar de l'AEG ocupa una superfície de 50 mil metres quadrats. El projecte inicial contemplava la construcció de 785 habitatges, dels quals 249 havien de ser de protecció oficial. Colonial ja havia encarregat el disseny de les primeres promocions a l'arquitecte terrassenc Francesc Bacardit, que va dibuixar un conjunt d'edificis de diferents alçades i colors, amb façanes de materials innovadors.

Ara Acciona proposa construir més de 550 habitatges en el nou sector, on dibuixa dues torres de gran alçada a la cantonada de Jaume I amb Periodista Grané. Aquests elements de gran impacte estan sent motiu de debat en la revisió del pla de millora urbana.

Reduir el terciari

El projecte inicial reservava una àmplia pastilla de 30 mil metres quadrats per ús comercial. En la part més important, El Corte Inglés va projectar l'obertura de la seva botiga a Terrassa. Deu anys després la demanda de sol comercial ha minvat i en els nous sectors l'Ajuntament "aposta per reduir el terciari", apunta Caballero.

El regidor explica que "en un context d'urbanisme taxat", en aquest moment "hi ha promotors que fins i tot proposen reduir sol residencial per no executar terciari". En el cas d'Acciona i del projecte AEG, l'executiu treballa amb la promotora un pla de millora acordat "que respongui als interessos de la ciutat".

A banda dels habitatges i els comerços, el solar de l'AEG havia d'acollir diversos equipaments. Concretament a la nau de l'antiga fàbrica que es conserva amb façana al carrer de Josep Tapioles, el pla de millora li assigna usos universitari, educatiu, serveis socials, cívics i culturals. El projecte d'edificació acabarà de concretar com es formalitzen aquests usos.

Acciona avança a la seva proposta "la construcció d'una residència universitària, una residència per a la gent gran i un espai comercial".

Pel que fa als equipaments públics, l'únic dels previstos que s'ha executat de moment és l'escola La Nova Electra, que ocupa una altra de les naus catalogades de l'antiga fàbrica AEG. Els arquitectes Joan Pascual i Ramon Ausió van signar el projecte de recuperació de part de l'emblemàtica fàbrica per donar-li un ús docent.

La compra

La urbanització del sector s'haurà de fer en una única fase i el pla de millora preveu que la promotora haurà de rehabilitar la nau de Josep Tapioles destinada a equipaments, per un import de 653.670 euros. Un cop acabades les obres, l'Ajuntament podrà executar les obres necessàries per adaptar-les als usos que es determinin.

Colonial ha trigat deu anys en vendre la pastilla d'AEG. La transacció l'ha fet Asentia, la companyia que gestiona les operacions de sol i promocions. No ha transcendit l'import de la venda, però tot apunta que s'ha tancat a un import molt inferior al que en el seu moment va pagar Colonial, que va adquirir els terrenys de l'AEG en plena bombolla immobiliària.

El de l'AEG és un dels tres grans sectors residencials pendents de desenvolupament a l'interior de la ciutat i, fins ara, el que tenia un futur més incert. Els dos restants són el projecte Sala i Badrinas, al barri del Segle XX, que començarà obres d'urbanització a mitjans de 2021; i el del Vapor Cortés, que es troba en fase de modificació del pla de millora urbana.

En plena crisi de la Covid, la divisió immobiliària d'Acciona ha posat els ulls a Terrassa i ha injectat velocitat al projecte de transformar el solar de l'antiga AEG. El fet que, a diferència de Sala i Badrinas i El Vapor Cortés, la promoció estigui en mans d'un únic propietari, agilitzarà la tramitació i l'entrada de les màquines al solar de la carretera de Castellar.