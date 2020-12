A la restauració es permetran grups de fins a sis persones al Nadal

03.12.2020 | 10:16

En la restauració, els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i el dia 1 de gener es permetran grups de fins a sis persones per taula o grups de taula. Per la nit de Nadal i la de Cap d'Any es permetrà l'obertura al públic fins la una de la matinada dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament. La Generalitat recomana fer ús de les terrasses i els espais a l'aire lliure preferentment, i reforçar la ventilació dels establiments. L'ocupació de la restauració s'ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

Tota activitat de cultura popular s'haurà de realitzar només en espais perimetrats amb control d'accessos per evitar les aglomeracions i registre previ. Es recomana que les activitats es desenvolupin preferentment a l'aire lliure i, en el cas d'activitats amb mobilitat o d'activitats en espais tancats, "caldrà la preassignació de seients". No estaran permesos els parcs de Nadal o similars. Pel que fa a les proves esportives que no siguin competicions oficials, la seva celebració queda condicionada a garantir tres aspectes: el número màxim de participants que es poden trobar alhora ha de ser el mateix que correspon al nombre de persones per reunions(és a dir, deu persones en el cas d'assolir el tram 3 del pla de obertura progressiva), s'ha d'evitar el contacte entre aquests grups i que assisteixi públic, afirma el Govern.